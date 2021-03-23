Антоненка залишили під вартою, Кузьменко - під домашнім арештом, а покладені на Дугарь додаткові обов'язки продовжили.

Суд продовжив запобіжні заходи лікарці Юлії Кузьменко, ветерану антитерористичної операції Андрію Антоненку та військовій медсестрі Яні Дугарь, обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відмовив у задоволенні клопотань адвокатів фігурантів справи, які просили про зміну запобіжних заходів.

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"Клопотання захисника Кругового... в інтересах Антоненка... про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого... в інтересах обвинуваченої Кузьменко... про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистої поруки залишити без задоволення. Клопотання прокурора задовольнити...", - зауважила головуюча суддя Оксана Голуб.

Суд продовжив дії запобіжних заходів усім обвинуваченим до 21 травня.

Справа про вбивство Шеремета: довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові обов'язки.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи