У Великобританії відзначили, що вакцини Pfizer та AstraZeneca запобігають важкому перебігу COVID-19.

Новий штам COVID-19 дуже швидко поширюється по країнах світу. Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, які вакцини найкраще захищають від Delta.

Результати відповідного дослідження, оприлюдненому в Financial Times.

За словами головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони Здоров'я Сум'ї Свамінатана, ряд вакцин показують високий захист, особливо від тяжкого перебігу захворювання. Вчені досліджували в червні 14019 випадків штаму Delta у Великобританії та з'ясували, що вакцини BioNTech/Pfizer та Oxford/AstraZeneca запобігають важкому перебігу COVID-19. При цьому компанія Pfizer вказала, що їх вакцина після третьої дози ефективна від штаму Delta, але це питання вимагає подальшого вивчення.

Високу ефективність препаратів серед вакцинованих громадян Великобританії демонструє рівень смертності пацієнтів з Covid-19, який становить 0,085%, що у 20 разів нижче пікового показника.

Читайте такожДо вакцинації в Україні залучати студентів-медиків і інтернів-ВООЗ

Дослідження, проведені в травні, показали, що дві дози вакцини Pfizer на 88% ефективні в запобіганні симптоматичної інфекції, викликаної штамом Delta, але через місяць цей рівень знизився до 79%.

Водночас вчені з Канади підрахували, що препарат Pfizer на 87% ефективний у запобіганні зараження штамом Delta.

Ще одне дослідження, проведене Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, показало, що вакцина Pfizer дає лише 64% захисту від Delta, але дослідження проводилося локально.

"Дані спостережних досліджень вакцини не є даними рандомізованих випробувань", - написала доцент кафедри біостатистики Університету Еморі в Атланті Наталі Дін.

За її словами, в Ізраїлі епідемія була не такою масштабною, як у багатьох інших країнах, що могло спотворити результат дослідження.

У свою чергу компанія Johnson & Johnson, яка випустила одноразову вакцину, заявила, що препарат дає вищий рівень антитіл проти Delta, ніж проти штаму Beta – так званий африканський штам. При цьому компанія не представила результати дослідження, але запевнили, що вакцина дає "міцний захист".

Читайте такожВ Україні офіційно запровадили COVID-сертифікати: як вони працюватимуть і хто їх отримає

Крім того, представник Sinovac Лю Пейчен заявив, що вони провели дослідження зразків крові тих, хто отримав їх препарат. Результати показали триразове зниження ефективності проти Delta.

"Delta більш заразна, вона швидше поширюється серед людей, у яких достатньо низький рівень імунітету", - вказав експерт з громадської охорони здоров'я.

За його словами, для накопичення вірогідних даних про передачу потрібен час.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанії Pfizer і BioNTech почнуть випробування бустерної (третьої дози вакцини) від коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.

"Pfizer і BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному підсилювальному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння", - йдеться в заяві компанії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова