Гроші можна витратити на навчання, спорт або хобі.

Microsoft запустила корпоративну програму Perks Plus, яка має допомогти співробітникам впоратися з вигоранням під час віддаленої роботи.

Працівники компанії на "дистанційці" зможуть отримувати та витрачати по 1 200 дол. на рік на товари й послуги для збереження і поліпшення свого фізичного, психічного та фінансового стану, пише TJournal з посиланням на Business Insider.

Читайте такожЕксперти назвали головні перешкоди для віддаленої роботиЦе можуть бути як освітні курси, так і насіння для саду або все необхідне для індивідуальних проектів — будь-які заняття чи товари, які допоможуть не вигоріти на роботі.

Водночас купити, наприклад, електроскутер або квиток на літак не вийде. Також Perks Plus не діє для зброї, ігрових приставок і настільних ігор.

Нова програма продовжує ідеї попереднього проекту Microsoft Stay Fit, в якому співробітники могли отримувати до 800 дол. на рік для турботи про своє здоров'я і занять фітнесом. Однак Perks Plus надає збільшене фінансування і не обмежується лише цими категоріями.

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Автор: УНІАН