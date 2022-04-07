За інформацією Бородянського сільського голови, вважаються зниклими безвісти на цей час близько 200 жителів Бородянки.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголошує, що наразі відомо про більш ніж 400 убитих цивільних громадян України на території Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"На цей час вже відомо про більше ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але цей рахунок буде йти ще більше і більше", - констатував радник міністра.

За словами Геращенка, вже відомо прізвища керівників військових підрозділів Росії рівня батальйонів та рот, які були розташовані на території Бучі, Гостомеля та Ірпеня. "Наші розвідники взяли ці дані, і вони відомі прокурорам, які будуть вести цю справу, і робити так, щоб жоден покидьок не уникнув правосуддя. Зрозуміло, що всі ці військові злочинці знають про свої злочини, знають, що вони відомі. І ми розуміємо, що, можливо, вони будуть завжди сидіти в Російській Федерації і не виїжджати за її межі. Але, якщо вони будуть виїжджати за її межі, то будуть спрацьовувати механізми Інтерполу для того, щоб їх шукати", - сказав Геращенко.

Крім того, зауважив він, зараз у соціальних мережах є багато ініціатив і закликів "для створення українського Моссаду, який би знаходив будь-де і знищував тих осіб, які причетні до вбивства цивільних осіб, до їх катування".

Радник міністра додав, що увесь світ вразила трагедія в місті Буча, в якому "просто на вулиці розстрілювали з бронетехніки простих українців, які були цивільними особами, які не несли жодної загрози російським окупантам".

"На вулицях Бучі були знайдені після звільнення 28 тіл загиблих. Крім того, в місті Буча, в дитячому таборі "Пролісок", було знайдено 5 тіл загиблих українців, яких катували в підвалі спецпризначенці одного з російських військових підрозділів. У чотирьох з них були зв'язані руки за спиною... Їх піддавали тортурам. У одного з них була розбита голова ударом прикладу. Інших застрелили", - наголосив Геращенко.

Радник міністра зауважив, що Бучу відвідала група міжнародних журналістів, до якої увійшло близько 70 іноземних медіа.

У селищі Мотижин Київської області було знайдено місце масового вбивства громадян України. "Була вбита сім'я селищного голови Мотижина Ольги Сухненко. Був вбитий її чоловік, був вбитий її син. І ми досі не можемо знайти її доньку. Поруч з їхніми тілами були тіла ще трьох українців, в тому числі одного з бійців Територіальної оборони", - сказав Геращенко.

Крім того, наголосив він, у Гостомелі напередодні в будівлі одного з побутових приміщень було знайдено 11 тіл загиблих цивільних громадян. Їх було вбито російськими окупантами.

Він також зазначив, що напередодні в місті Бородянка розпочалися роботи з розбору завалів багатоквартирних будинків, по яких на початку березня била російська авіація.

"Російський льотчик, військовий злочинець, отримав злочинний військовий наказ скидати бомби на мирне українське місто. В результаті близько 10 будинків були обвалені. Під їх завалами залишилися українці. Хтось помер раптово, а хтось вмирав дні, а можливо тижні, під завалами бетону. Без води, без їжі, в повній темряві", - сказав Геращенко.

Він також повідомив, що за двома адресами, під руїнами, вже знайдено тіла чотирьох загиблих.

"За інформацією Бородянського сільського голови, вважаються зниклими безвісти на цей час близько 200 жителів Бородянки. І ми розуміємо, що багато-багато з них вже зникли назавжди", - констатував радник міністра.

Геращенко також зауважив, що створено волонтерський проект "Добробати", через який кожен бажаючий може допомогти спільно з рятувальниками швидше розібрати руїни в містах, зокрема у Бородянці.

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