Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав українців допомагати рятувальникам, які з початку війни працюють у посиленому режимі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій розшукує добровольців для розбору завалів зруйнованих будівель, надання допомоги людям, розвантаження гуманітарної допомоги.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зазначив, що, зокрема, в Київській області селище Бородянка повністю зруйноване російськими окупантами.

Монастирський додав, що рятувальники розбирають руїни, розміновують території.

"Хлопці працюють в режимі 24/7. Це ще один важливий фронт нашої боротьби за Україну. Це порятунок мирних жителів. Часто літніх людей, жінок з дітьми. Всього з початку війни рятувальники ДСНС України ліквідували близько 20 тисяч пожеж, врятували з-під завалів і з вогню близько 1100 осіб, знешкодили понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів, близько пів тонни вибухівки, майже 1,5 тисячі авіабомб, обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 5,5 тис.га територій", - підкреслив міністр.

Він закликав українців допомагати рятувальникам, які з початку війни працюють у посиленому режимі.

"Тому ДСНС України оголошує пошук добровольців щодо цивільного захисту. Що потрібно робити? Розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу постраждалим, розвантажувати гуманітарні вантажі", - написав Монастирський.

Тим, хто хоче допомогти рятувальникам, треба заповнити анкету.

Йдеться про допомогу рятувальникам не тільки в Київській області, а й в інших областях.

Війна проти України: