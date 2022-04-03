Сім'ю чиновниці було викрадено російськими військами 23 березня.

У Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка.

Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.

"Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома", - написав Токар.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня військовослужбовці Збройних сил РФ прийшли додому до Ольги Сухенко, незаконно затримали її, її чоловіка та сина. Окупанти вивезли їх у невідомому напрямку.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України) українські правоохоронці тоді розпочали кримінальне провадження.

Звільнення Бучі: що відомо

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

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