Такі особи мають проходити підвищення кваліфікації.

Підприємства зобов’язані організовувати облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів відповідно до чинного законодавства. Про це повідомив начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Тернопільського ОТЦК та СП майор Андрій Новак, інформує Тернопільська ОВА.

За його словами, військовий облік на підприємствах є важливим елементом обороноздатності держави, його мета - ведення обліку мобілізаційних ресурсів за місцем роботи, навчання чи служби. При цьому за ведення обліку відповідає спеціально призначена особа, а в разі наявності понад 500 військовозобов’язаних працівників - група осіб.

"Їх обов’язки визначаються наказом керівника підприємства, а також передбачають доплату до 50% посадового окладу. Законодавство зобов’язує таких осіб проходити підвищення кваліфікації з питань військового обліку раз на п’ять років", - уточнив Новак.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, народний депутат Федір Веніславський розповів, якою має бути зарплата для отримання "броні". За його словами, вона має становити не менше 20 тисяч гривень. Йдеться про нараховану заробітну плату, з якої потім стягуються податки.

Також УНІАН повідомляв, що в Україні призупинили бронювання військовозобов'язаних у зв'язку з проведенням Міністерством оборони аудиту підприємств критичної інфраструктури.

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