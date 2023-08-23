Документи свідчать, що окупанти збирають інформацію, зокрема, про наявність у дітей нерухомості, через суди призначають своїх опікунів.

Команда KibOrg заявила, що отримала доступ до російської "державної" бази даних "Дети Донбасса", яка містить інформацію про викрадених в Україні країною-агресором дітей. Активісти ідентифікували причетних до злочинів маріупольських колаборантів.

Як зазначається, база даних (ДБД) "Дети Донбасса" була введена в експлуатацію у 2016 році і донині функціонує на окупованій частині Донеччини, її мають намір під’єднати до всеросійської бази даних про дітей. Доступ до бази даних мають лише окремі спеціалісти, яких напряму призначає "державна служба у справах сім’ї та дітей" (ДСССД).

Команда KibOrg, як повідомляється, отримала базу даних "Дети Донбасса" повністю, дякуючи патріотично налаштованим громадянам, які, ризикуючи, допомагають документувати злочини росіян.

Відео дня

"Інформація, яку містить система, має виключну цінність у пошуку вивезених з окупованої Донеччини дітей. Вона містить реєстр усиновлених дітей, а також тих, які можуть бути усиновлені; реєстр кандидатів на усиновлення та реєстр опікунів і піклувальників. Окремо також є інформація про дітей, що опинилися у важких життєвих обставинах. І найголовніше - реєстр дітей, які з різних причин були вивезені за межі окупованої частини Донецької області", - пише KibOrg.

Команда, у яку входять журналісти та IT-спеціалісти, вивчила документи бази і наразі відомо, що на кожну дитину, зокрема з територій, що були окуповані після початку повномасштабного вторгнення, окупанти постаралися скласти повну анкету з усією особовою інформацією та фотографіями. Від місця перебування, інформації про родичів, номерів та серій свідотств про народження аж до зросту, захворювань, кольору очей та волосся й особливостей характеру.

"Понад півтерабайта інформації з районних "служб у справах сім’ї та дітей", включно з доказами про викрадення українських дітей, а також десятки тисяч анкет, що містяться у базі даних, були передані українським правоохоронним органам для аналізу. Зібрані матеріали також буде долучено до кримінальних проваджень Міжнародного кримінального суду, який на початку 2023 року видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової", - зазначають у KibOrg.

Отримані матеріали дозволили встановити зрадників, які допомагали росіянам викрадати та вивозити дітей з окупованого Донбасу. Їх прізвища наводяться.

Зазначається, після вивчення лише частини документів є підтвердження, що російські суди встановлюють юридичний факт залишення дитини без батьківського піклування і після цього у Росії одразу призначають свого опікуна. Відомі випадки, коли дітей, які мають батьків або опікунів, окупанти навмисно записували до списків дітей, що лишилися без піклування. Встановлено також факти збору росіянами документів про об’єкти нерухомості, що можуть належати вивезеним дитям.

"Серед багатьох документів ми також знайшли роздруківку електронного листа із характерною назвою теми - "Ізраїль". Повідомлення із проханням надіслати фотографії загиблих у період з 2021 по 2022 роки дітей, було надіслано тодішньому окупаційному "меру" Іващенку. Адресатом же виступив так званий "Ізраїльський антинацистський фронт", - заявили у KibOrg.

Команда дослідила діяльність вказаної організації за публікаціями у російських пропагандистських ЗМІ і виявилося, що "Алея Ангелів", для якої "фронт" просив надіслати фотографії загиблих, — одна з акцій, спрямованих на просування антиукраїнських наративів у Ізраїлі.

Послідовники організації записують відео із запереченням російської агресії в Україні, а також влаштовують мітинги в країні на підтримку так званої "сво". Вони ж влаштовували акції протесту із вимогою вислати українського посла та закликом до прем’єра країни Біньяміна Нетаньяху не постачати зброю Україні. Більше того, активісти "Антинацистського фронту" відвідали окуповану Луганщину, щоб підтримати російських військових.

Команда пропонує Центру Миротворець та Службі безпеки України долучитися до дослідження матеріалів для встановлення колаборантів і фіксації злочинів.

Росія викрадає українських дітей - що відомо

На цей час встановлено імена майже 20 тисяч українських дітей, які, по суті, були викрадені окупантами. Маленьких українців розміщують у російських дитбудинках та віддають на всиновлення росіянам. Україна намагається повернути дітей за допомогою третіх країн. Наразі відомо, що всього вдалось переправити з РФ менше 400 дітей.

ОБСЄ визнала масову депортацію дітей з України, а сам злочин вже розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він раніше вже назвав причетними до злочину Путіна та дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову та видав безстроковий ордер на їх арешт.

Вас також можуть зацікавити новини: