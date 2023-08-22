До незаконної депортації причетний гендиректор "Білоруськалія" Іван Головатий.

Понад 2000 дітей вивезли з окупованих територій України до Мінська, де їх потім розподілили по спеціальних таборах.

Як пише видання The Wall Street Journal, маленьких українців доправили до столиці Білорусі залізницею, а по таборах вже розвозили на автобусах футбольної команди "Шахтар Солігорськ". Вона належить генеральному директору "Білоруськалія" Івану Головатому.

Як відомо, "Білоруськалій" перебуває під санкціями США та Європейського Союзу і є найбільшим платником податків Білорусі. Ця компанія витратила мільйони доларів на те, щоб із весни 2022 року вивезти з України сім груп по 310 дітей у кожній у табір у Діброві. В офіційних документах стверджуєтьсяя, що вони там нібито "займаються спортом" і покращують стан здоров'я.

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Журналісти дізнались, що табір прийняв 1050 дітей віком до 15 років із Донбасу. За словами російських опозиціонерів, дітей, серед яких 200 сиріт, вивезли з 15 окупованих міст України. Уряд Білорусі безпосередньо фінансує частину зусиль.

Війна в Україні - що відомо про викрадення дітей окупантами

Україна вже встановила імена близько 20 тис. українських дітей, вивезених до Росії з наших окупованих територій. Всього на захоплених землях перебували близько 700 тисяч неповнолітніх.

Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова зізналась, що були вивезено 4,8 млн жителів України, у тому числі 700 тис. дітей. Пізніше стало відомо, що принаймні 2 тис. дітей потрапили на білоруську територію, а до викрадення українських дітей причетні родичі Олександра Лукашенка.

В середині березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Львової-Бєлової та Володимира Путіна через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Лукашенко заявив, що допомагатиме російським окупантам викрадати українських дітей з частини сходу України.

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