Наразі вони діють до 18 серпня.

Найближчими днями парламент має вчергове продовжити дію в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування Верховної Ради за воєнний стан з початку війни.

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що востаннє за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні парламентарі голосували у травні. Відтак, вони діють до 18 серпня.

"Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року", - зазначив парламентар.

Відео дня

Железняк також зауважив, що спочатку президент має подати до Ради відповідні укази, які затвердить профільний комітет (з питань оборони) та за які потім проголосують у сесійній залі нардепи. Для ухвалення відповідного рішення необхідно набрати понад 226 голосів народних обранців.

Війна в Україні - мобілізація та воєнний стан

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого - в Україні була запроваджена дія воєнного стану, а згодом оголошена загальна мобілізація. Вперше воєнний стан було запроваджено на 30 діб, згодом його продовження почали ухвалювати вже терміном на 90 діб. Останній раз воєнний стан в Україні продовжили 2 травня 2023 року.

На час воєнного стану по всій країні діє комендантська година - різна для кожного регіону в залежності від безпекової ситуації. Під час комендантської години громадянам заборонено перебувати на вулицях без спеціальних дозволів.

Вас також можуть зацікавити новини: