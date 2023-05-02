До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада і 7 лютого.

В Україні ще на три місяці продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Загалом їх продовжено до 18 серпня. Верховна Рада України проголосувала за ці два рішення сьогодні.

324 народних депутатів проголосували за закон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Ним передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Тобто до 18 серпня 2023 року.

Також ухвалили закон "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", яким термін загальної мобілізації також продовжено з 20 травня на 90 діб. Це рішення підтримали 333 народні депутати.

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Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні - деталі

7 лютого Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації. Дія їх була продовжена з 19 лютого 2023 року і триває 90 днів.

Також Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

В Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці.

Відповідно до законодавства під час воєнного стану може посилюватися охорона об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи.

Також може примусово, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави. Може запроваджуватися комендантська година.

Можуть перевірятися документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Також може бути заборона на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Можуть ухвалюватися рішення про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо їх діяльність спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Може бути заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.