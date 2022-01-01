Жінка написала зворушливого листа, у якому подякувала усім небайдужим.

У Тернополі літня жінка загубила свою пенсію відразу після того, як отримала її. Однак небайдужі люди допомогли їй.

Про це пише місцеве видання "Тернополяни".

Літня жінка загубила 2200 гривень. У розпачі вона розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші.

Читайте такожУ Росії 11-хлопчик заблукав та замерз на смерть: йому ніхто не допоміг (відео)Надії на те, що бабусі повернуть її втрачені гроші, було вкрай мало. Однак небайдужі користувачі соцмереж вмить зібрали для жінки навіть більшу суму.

Пенсіонерка написала зворушливого листа, у якому щиро подякувала своїм благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунки. Люди зібрали для неї навіть більше коштів, ніж вона загубила.

"Я зворушена вашою добротою до сліз. Молюся за вас і прошу Божого благословення", - написала жінка та поіменно згадала кожного, хто їй допоміг.

Як повідомляв УНІАН раніше, у селі Нове Запорізької області 24-річний психічно хворий Сергій Загребельний, який має відкриту форму туберкульозу, вчинив замах на життя місцевого мешканця й тримає в страху людей.

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