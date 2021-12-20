17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

Україна стоїть на порозі ухвалення законопроекту про впровадження обов'язкової накопичувальної системи, на запуск якої очікує вже 16 років.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє "Суспільне".

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"Зараз ми стоїмо на порозі довгоочікуваних змін, довгоочікуваного законопроекту про впровадження обов'язкової накопичувальної системи. Якщо Рада ухвалить законопроект, це буде хороший сигнал для всіх - для чиновників, експертів, людей, політиків про те, що потрібно робити далі. Адже це тільки перше читання", - заявила Лазебна.

За її словами, документ потрібно поліпшити та виписати більш зрозуміло, більш ефективно, коли цей законопроект буде голосуватися вже в цілому.

"Про що цей законопроект? Ця система про те, що у кожної працюючої людини виникає свій власний накопичувальний пенсійний рахунок. Тобто держава у вигляді внесків по частині податків буде частину перераховувати. Роботодавець, той, хто за працюючу людину платить ЄСВ в рамках цього єдиного внеску, також буде направляти відрахування на цей рахунок", - зазначила Лазебна.

Міністр підкреслила, що у людини буде можливість добровільно брати участь у формуванні власних накопичувальних коштів.

"Ми хочемо, щоб держава стимулювала людей і давала додаткові бонуси. Якщо працівник добровільно платить, то держава допомагає формувати йому добровільні внески. Це - основа. Будемо працювати ще, будуть дискусії. Коли я була на профільному комітеті, де розглядався цей законопроект, я попросила, щоб була широка дискусія з експертами. Тому що людям потрібно пояснити, що це дійсно пенсійна перспектива, кошти будуть захищені, що держава створить систему гарантій цих коштів. Ці кошти не будуть просто лежати на рахунках, вони мають працювати. Це буде певний інвестиційний ресурс, який буде вкладатися в економіку країни, і повинна бути прибутковість цих коштів, і вона повинна бути не менше інфляції в цій країні", - заявила Лазебна.

При цьому Лазебна підкреслила, що йдеться про перехідний період цієї системи.

"Планується, що вона буде введена з 2023 року і до 2026 року. Грошові кошти будуть в єдиному державному накопичувальному фонді. А після 2026 у людини має з'явитися вибір - перевести ці кошти в накопичувальний пенсійний фонд. Ми хочемо дати вибір людині вже накопичувати у фондах, які працюватимуть на ринках. Ці фонди мають регулюватися державою, щоб вони були авторизовані, а кошти були в управлінні тих компаній, яким можна довіряти", - зазначила Лазебна.

При цьому вона відзначила важливість даної системи.

"Ця система дуже важлива. Чому? Тому що у людини з'являється два джерела доходу в старості — з солідарної пенсійної системи або, як ми говоримо, з державного пенсійного фонду. Вона буде у нас, безумовно, і держава завжди буде виплачувати пенсії та ці заощадження. Коли ми зараз говоримо про єдину пенсію - солідарну, люди нею не дуже задоволені. А коли з'явиться і ще накопичувальна, то коефіцієнт заміщення заробітку буде подвоюватися. Для нас як для держави це дуже добре. Тому ця система дуже потрібна і ми навіть запізнилися вже, тому що 16 років очікує Україна введення обов'язкових накопичувальних рахунків", - заявила Лазебна.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

21 жовтня 2021 року Мінсоцполітики України запропонувало свою модель загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

15 листопада міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що введення обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році, якщо до кінця поточного року парламент прийме відповідний законопроект.

Автор: Олена Коваленко