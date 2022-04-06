В результаті військового вторгнення Росії прогнозується істотне недовиконання державного бюджету України.

У другому кварталі 2022 року очікується істотне недовиконання держбюджету і допускається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету міністрів і представниками офісу глави держави про стан виконання держбюджету на поточний рік і введення ембарго на торгівлю з Росією.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців цього року та авансові податкові надходження.

У другому кварталі, за словами глави уряду, в результаті військового вторгнення Росії прогнозується істотне недовиконання державного бюджету України.

Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення МВФ і т. д.

При несприятливому розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки - як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

Також президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з РФ повністю зупинилися з початком війни.

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