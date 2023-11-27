В НАБУ зазначають, що його підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступнику голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктору Жорі запобіжний захід.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. При цьому прізвище не повідомляється, але раніше йшлося, що серед фігупантів справи є колишній заступник голови Держспецзв’язку.

В НАБУ зазначають, що його підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення. При цьому суд визначив альтернативу - заставу у сумі 10 млн грн.

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Справа з розтратами в Держспецзв’язку - деталі

20 листопада уряд звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя, а також заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації було звільнено Віктора Жору.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ повідомили керівникам Держспецзв’язку про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб.

В межах досудового розслідування було встановлено, що у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

24 листопада Центр протидії корупції повідомив, що ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь звільнений з-під варти. Було внесено заставу у 25 мільйонів гривень, яка була визначена судом.

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