Також з-під варти звільнено іншого фігуранта корупційноїї справи забудовника Сергія Копистиру.

Ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, народний депутат Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира звільнені з-під варти. Про це повідомив Центр протидії корупції.

"У всіх трьох випадках внесено заставу, визначену судом. Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна", - зазначають у ЦПК.

Звертається увага, що Щиголя відправили під варту із заставою у 25 млн грн, нардепа Одарченка - із заставою у 15 млн грн. Копистиру відправили у СІЗО лише сьогодні зранку, визначивши заставу у 100 млн грн, а вже до вечора гроші внесли.

Відео дня

У ЦПК додали, що прокурори САП просили значно більші суми для Щиголя (50 млн грн) та Копистири (199,9 млн грн).

Після виходу із СІЗО усі підозрювані повинні будуть дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування з свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Якщо вони обов'язки порушать, то заставу можуть стягнути в бюджет.

Справа Одарченка - деталі

21 листопада у САП заявили, що чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами, повідомили про підозру. Виявилось, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко заперечує, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Справа про мільйонні розкрадання у Держспецзв'язку

Того ж дня, 21 листопада, стало відомо про корупційний скандал, фігурантами якого є голова Держспецзв’язку, його заступник та інші службові особи. Офіційно повідомлялось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн членам організованої групи загалом з 6 осіб. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг ДП перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн. Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. На сьогодні відомо, що посадовці позбулися посад: Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника - Віктора Жору.

22 листопада, Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що у справі про кошти Держспецзв’язку суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми - Роману Ковалю. За даними слідства, впродовж 2020-2022 років він у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

У ЦПК інформували, що Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При цьому йому визначили заставу в розмірі 50 млн грн.

23 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) Юрію Щиголю - його взяли під варту з можливістю внесення застави.

Вас також можуть зацікавити новини: