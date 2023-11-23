НАБУ оприлюднило деталі вчинення злочину.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрію Щиголю - його взяли під варту з можливістю внесення застави.

"23 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв’язку, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - інформує САП.

Також оприлюднено відео про деталі вчинення злочину групою вказаних осіб.

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Про корупційний скандал стало відомо два дні тому від САП та НАБУ. Зазначалось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), його заступнику та іншим службовим особам. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн.

Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

На сьогодні відомо, що посадовці позбулися посад: Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника - Віктора Жору.

Президент Володимир Зеленський змінив персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача через Щиголя, вивіши його.

22 листопада, Центр протидії корупції повідомив, що у справі про кошти Держспецзв’язку суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми - Роману Ковалю. За даними слідства, впродовж 2020-2022 років Роман Коваль у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

У ЦПК інформували, що Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При цьому йому визначили заставу в розмірі 50 млн грн.

В разі внесення застави на Коваля будуть покладені певні обовʼязки, зокрема не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками, здати закордонний паспорт, не виїжджати за межі Києва та села Вишеньки.

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