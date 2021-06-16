У коментарях відзначився навіть мер Краматорська, який помітив, що дівчина була в супермаркеті без маски.

У Краматорську місцевий житель спробував розшукати дівчину за фото, звернувшись до місцевих жителів у соцмережі. У підсумку вона такий метод пошуку не оцінила.

Про це свідчить відповідна публікація у спільноті "Наш Краматорськ" у Facebook. Деякий час тому вона була видалена.

"Доброго часу доби. Підкажіть, хто знає цю дівчину. Кільця не було на ній. Хотів познайомитися, дуже сподобалася. Йшла по вул. Двірцевій близько 12 дня", - написав користувач Влад Гречко 15 червня. До посту він прикріпив два фото дівчини в місцевому супермаркеті, зроблені зі спини.

У коментарях розгорнулася дискусія щодо подібного способу знайомства. Деякі користувачі похвалили хлопця, інші - розкритикували. В обговоренні навіть взяв участь мер Краматорська Олександр Гончаренко, акцентувавши на порушенні правил карантину дівчиною.

"Коли знайдете, передайте - нехай в громадських місцях маску носить", - написав чиновник.

У підсумку під публікацією з'явився коментар самої дівчини, яку розшукували. Судячи з усього, вона залишилася не в захваті від того, яким способом її намагалися знайти.

"Може мені завтра знову пройтися неспішно по Двірцевій близько полудня, надавши можливість не сфотографувати мене крадькома здалеку, а познайомитися підійти, як завжди роблять цивілізовані виховані люди?",- написала Юлія Глущенко.

"Що ж ти, сищик, півміста людей сполохав, спантеличив - своєю проблемою дріб'язковою - тут ти герой! А заговорити зі мною або хоча б звернути на себе увагу - здрейфив, здувся, перемкнуло! Виховуй краще волю, сміливість сама з'явиться - проявиться і не буде приводів для конфузу перед чесним народом", - додала дівчина.

Судячи з усього, саме після такої різкої відповіді хлопець вирішив видалити публікацію.

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Автор: Юрій Годован