Джервонта Девіс готовий зустрітися в рингу з Василем Ломаченком.

Чемпіон світу за двома версіями у другій напівлегкій вазі і володар титулу "регулярного чемпіона" за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс заявив про готовність провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Читайте такожПотенційний суперник Ломаченка побував у нокдауні, але виграв бій нокаутом (відео)

Про це він сказав в інтерв'ю EsNewsBoxing на YouTube.

"Лома нещодавно кинув мені виклик, він зробив це? Ми знаходимося на різних сторонах, у нас різні промоутери, але якщо цей бій має сенс, то давайте його зробимо. Я хочу побитися з усіма цими хлопцями", - сказав Девіс, маючи на увазі топ-боксерів легкої ваги.

Також Девіс дав свій прогноз на бій з Ломаченком:

"Я його зламаю, а потім нокаутую в пізніх раундах".

У той же час Девіс сказав, що в своєму наступному бою зустрінеться з іншим американцем Райаном Гарсією (21-0, 18 КО).

Джервонта Девіс: кар'єра на профі-рингу

Джервонта Девіс провів на професійному рингу 24 бої, здобув 24 перемоги (23 нокаутом).

У своєму попередньому поєдинку він 31 жовтня нокаутував мексиканця Лео Санта Круса.

Нокаут Девіса в цьому бою був визнаний найкращим нокаутом року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар