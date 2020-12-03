Олександр Усик прокоментував поразку Василя Ломаченка Теофімо Лопесу.

Олександр Усик висловив свою думку про бій Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, в якому українець поступився американцеві та програв три чемпіонські пояси.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

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"Поразці Ломаченка є ряд причин. Потрібно прийняти це, виходити звідти, йти далі. Я вірю в реванш з Лопесом, це цікаво. З фінансової точки зору розкрутити. Лопес думає, що там є Хейні, Гарсія, Девіс, але це все теж не так просто, вони знаходяться в різних компаніях, зробити цей поєдинок з одним з них Лопесу буде складно. Дуже хотілося б подивитися реванш, думаю, він буде", - заявив боксер.

Також Усик назвав причину, чому бій не скасували через травму плеча Ломаченка.

"Це характер. Це божевільний мужик зі своїми тарганами в голові. В цьому і проявляється воїнство, характер і все інше. Незважаючи на всі проблеми", - сказав Усик.

Боксер вважає, що підтримка Лопеса від недоброзичливців Ломаченка - це лицемірство.

"Ломаченко - чемпіон Європи з кадетів, чемпіон світу з юніорів, чемпіон України - стократний, дворазовий олімпійський чемпіон. Турніри, кубки - він прославляє країну, місто. Чемпіон чемпіонів. Людина приносила цю крутість кожному, а тут програв і все. Люди говорили, що вони за Лопеса - це лицемірство", - заявив боксер.

Ломаченко - Лопес: після бою

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Автор: Олег Давигора