Марвін Хаглер - один з найкращих боксерів середньої ваги в історії.

Колишній абсолютний чемпіон світу в середній вазі Марвін Хаглер помер на 67-му році життя.

Про це в Facebook повідомила його дружина Кей Хаглер.

"На жаль, сьогодні мій коханий чоловік Марвін Хаглер несподівано помер у своєму будинку в Нью-Гемпширі. Наша сім'я просить вас поважати наше особисте життя в цей важкий час", - написала вона.

Один з синів Хаглера Джеймс повідомив, що екс-боксер в суботу був доставлений в лікарню через проблеми з диханням і біль у грудях. Причина смерті поки не встановлена.

Хаглер вважається одним з найкращих боксерів середньої ваги в історії. Він виступав на професійному рингу з 1973 по 1987 рік і ставав абсолютним чемпіоном світу. Всього на його рахунку 62 перемоги в 67 боях (52 - нокаутом), 3 поразки і 2 нічиї.

У 1983 і 1985 році Хаглер визнавався "Бійцем року" за версією журналу The Ring. У 1993 році американець був прийнятий в Міжнародний зал слави боксу.

Поєдинок Хаглера проти Томаса Хірнса вважається одним з найбільш видовищних в історії боксу, а перший раунд бою - одним з найкращих раундів в історії.

Man. Rest In Peace, “Marvelous” Marvin Hagler. A boxing legend. An icon. One of the very best. And one half of one of the greatest rounds in the history of any fight sport. Damn. pic.twitter.com/vAGG9L2Kgc — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 14, 2021

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Автор: Антон Дудар