Тренер Зорі Вернидуб: не в моїх правилах чекати, поки тебе виставлять за двері

"Для себе особисто вважаю, що цей футбольний рік був не найвдалішим", - зазначив наставник луганської команди.

Про підсумки футбольного 2018-го року головний тренером футбольного клубу «Зоря» Юрій Вернидуб розповів в інтерв'ю клубній прес-службі.

«Вважаю, що для мене, як для головного тренера Зорі, і нашого тренерського штабу, не надто вдалим цей рік видався, якщо порівнювати з минулими роками», — заявив Вернидуб, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

«Певний удар по нашій команді відбувся [після вильоту від Лейпцига з Ліги Європи]. Але цей удар хлопці витримали, зібралися і в кінці чемпіонату, особливо останні місяці, виступили гідно, набираючи очки. Для себе особисто вважаю, що цей футбольний рік був не найвдалішим», - додав наставник команди.

«Я в Зорі відпрацював дев'ять років і відчуваю себе щасливою людиною. Я щиро вдячний керівникам клубу за довіру і терпіння. Вважаю, що те, про що я мрію, до кінця з Зорею ще не виконав», - зазначив Вернидуб.

Також тренер луганської команди висловився з приводу чуток про намір покинути клуб після вильоту з Ліги Європи від Лейпцига: «Я не лукавив і готовий був піти. Не в моїх правилах чекати, поки тебе виставлять за двері. Я розумів, що завдання виходу в групу, яку я обіцяв виконати президенту, я не виконав. Після цього ми поспілкувалися, і я вирішив залишитися. Життя покаже, чи правильне це рішення чи ні».

«У мене ще півтора роки контракту з Зорею. Якщо щось трапиться, перешкоджати я не буду. Я нормальна людина і все розумію. Потиснемо одне одному руки і розійдемося без образ. У будь-якого тренера приходить час змін», - підсумував наставник команди.

На зимову перерву луганчани йдуть на четвертому місці Прем'єр-ліги. Від третього місця та Олександрії команда Вернидуба відстає на 8 очок, а найближчого переслідувача - полтавську Ворсклу - випереджає на один бал.

У національному Кубку Зоря дійшла до 1/4 фіналу, де у квітні зустрінеться з ФК Львів.