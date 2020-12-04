COVID-19 виявлено у футболістів і співробітників "Дніпра-1".

У "Дніпрі-1" стався масовий спалах коронавірусу.

Про це стало відомо порталу fcdnipro.com.

На даний момент позитивні тести здали близько двадцяти осіб. Це футболісти і представники штабу клубу.

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При цьому повідомляється, що УПЛ відмовила "Дніпру-1" в перенесенні матчу 12-го туру проти "Зорі", який запланований на 6 грудня.

"Поки складно сказати, на який склад може розраховувати тренерський штаб в найближчому матчі", - зазначає джерело.

Після одинадцяти турів "Дніпро-1" займає в УПЛ 12-е місце, набравши 8 очок.

Раніше в листопаді на коронавірус у "Дніпрі-1" перехворіли головний тренер команди Ігор Йовічевіч, його асистент Юрій Беньо, а також гравці Сергій Кравченко і Володимир Адамюк.

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Автор: Антон Дудар