У "Дніпрі-1" стався масовий спалах коронавірусу.
Про це стало відомо порталу fcdnipro.com.
На даний момент позитивні тести здали близько двадцяти осіб. Це футболісти і представники штабу клубу.
Читайте такожДніпро-1 - Шахтар: огляд та повне відео матчу УПЛ
При цьому повідомляється, що УПЛ відмовила "Дніпру-1" в перенесенні матчу 12-го туру проти "Зорі", який запланований на 6 грудня.
"Поки складно сказати, на який склад може розраховувати тренерський штаб в найближчому матчі", - зазначає джерело.
Після одинадцяти турів "Дніпро-1" займає в УПЛ 12-е місце, набравши 8 очок.
Раніше в листопаді на коронавірус у "Дніпрі-1" перехворіли головний тренер команди Ігор Йовічевіч, його асистент Юрій Беньо, а також гравці Сергій Кравченко і Володимир Адамюк.
Коронавірус в українському футболі: останні новини
- Раніше спалах коронавірусу сталася в "Маріуполі".
- Легіонер "Динамо" розповів про те, що через коронавірус у нього виникли ускладнення.
- Футболіст збірної України одужав від коронавірусу і забив гол у Лізі Європи.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram