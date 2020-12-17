Команда Юргена Клоппа вийшла на перше місце в таблиці.

У центральному матчі 13-го туру АПЛ "Ліверпуль" виграв у "Тоттенхема".

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

У першому таймі команди обмінялися голами Мохамеда Салаха і Сон Хин Міна, а переможний м'яч на 90-й хвилині ударом головою забив Роберто Фірміно.

"Ліверпуль" набрав 28 очок і вийшов на перше місце в АПЛ після 13 турів. У "Тоттенхема" - 25 очок і друга позиція.

"Ліверпуль" - "Тоттенхем" - 2:1

Голи: Салах, 26, Фірміно, 90 - Сон, 33

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Р. Вільямс, Фабіньо, Робертсон, Джонс, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фірміно, Мане

"Тоттенхем": Льоріс, Ор'є, Альдервейрельд, Дайєр, Девіс, Сіссоко, Хойбьєрг, Бергвейн (Регілон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хин Мін (Аллі, 87), Кейн

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Автор: Антон Дудар