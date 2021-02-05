Королівський клуб готовий припинити співпрацю з Марсело.

Чинний чемпіон Іспанії мадридський "Реал" виставив на трансфер лівого захисника збірної Бразилії Марсело.

Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела видання, у плани Зінедіна Зідана більше не входить Марсело, який виступає у мадридському "Реалі" з січня 2007 року. Очікується, що влітку 2021 року захисник залишить команду.

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У цьому сезоні 32-річний гравець зіграв за "Реал" лише 8 матчів і віддав 3 гольові передачі. Футболіст програв конкуренцію французу Ферлану Менді, якого придбали влітку 2019 як довгострокову заміну Марсело.

Разом з "Реалом" Марсело чотири рази вигравав Лігу чемпіонів. 5 разів бразилець ставав чемпіоном Іспанії. Двічі вигравав Кубок Іспанії та тричі Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, що "Реал" не може домовитися про новий контракт зі своїм капітаном Серхіо Рамосом. За чутками, ПСЖ готовий переманити Серхіо влітку 2021.

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Автор: Будрін Артем