ПСЖ пропонує Серхіо Рамосу вигідніші умови, ніж "Реал".

Французький "Парі Сен-Жермен" хоче підписати капітана і лідера "Реала" Серхіо Рамоса.

Про це повідомляє ondacero.es.

ПСЖ готовий запропонувати Рамосу трирічний контракт і перебити ту зарплату, яку йому дають в "Реалі". Йдеться про 15 мільйонів євро за сезон. Таким чином, за три роки в ПСЖ Рамос може заробити 45 мільйонів.

Читайте також"Я люблю літо": зірка Реала оголив торс під снігопадом (відео)

"Реал" веде переговори з Рамосом про продовження контракту, але не готовий запропонувати ветерану більше 12 мільйонів євро на рік. Приблизно стільки ж захисник заробляє і зараз.

Якщо "Реал" і Рамос не домовляться про контракт, то влітку захисник стане вільним агентом. Вже зараз футболіст має право вести переговори з іншими клубами.

Раніше також повідомлялося про те, що ПСЖ підтвердив інтерес до форварда "Барселони" Ліонеля Мессі.

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

34-річний Рамос виступає за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї".

На його рахунку 100 голів і 40 асистів у 668 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи в двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв Чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії в 21 столітті (74 голи).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар