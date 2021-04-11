Луганський клуб спробує повернутися на третє місце в турнірній таблиці.

11 квітня в рамках 21-го туру чемпіонату України "Зоря" в Запоріжжі прийматиме "Інгулець".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Інгулець".

Початок зустрічі - о 14.00.

"Зоря" перед цим матчем займає четверте місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 1 пункт від "Десни", але має всі шанси повернутися на третю сходинку - у луганчан зіграно на два матчі менше.

"Інгулець" (19 очок) розташовується на десятій позиції.

Зустріч цих команд у першому колі завершилася внічию-1: 1.

На перемогу "Зорі" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,50, на нічию - 3,95, а на "Інгулець" - 7,60.

Зоря - Інгулець

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар