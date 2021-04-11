11 квітня в рамках 21-го туру чемпіонату України "Зоря" в Запоріжжі прийматиме "Інгулець".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Інгулець".
Початок зустрічі - о 14.00.
"Зоря" перед цим матчем займає четверте місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 1 пункт від "Десни", але має всі шанси повернутися на третю сходинку - у луганчан зіграно на два матчі менше.
"Інгулець" (19 очок) розташовується на десятій позиції.
Зустріч цих команд у першому колі завершилася внічию-1: 1.
На перемогу "Зорі" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,50, на нічию - 3,95, а на "Інгулець" - 7,60.
Зоря - Інгулець
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
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