Український баскетболіст, який є нападником МБК "Миколаїв", Макс Конате потрапив на обкладинку лютневого випуску Playboy.
У своєму Instagram гравець Української баскетбольної суперліги опублікував частину фотографій.
"Цікавий досвід і гарні фото на пам'ять, круто брати участь в подібних фотосесіях", - поділився враженнями Макс.
"Я познайомився з редактором Playboy, ми також запланували зйомки влітку на баскетбольному майданчику та інтерв'ю для ютуб-каналу. В майбутньому хотів би працювати з американським журналом GQ", - розкрив плани Конате.
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