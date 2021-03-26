Спортсмен хотів би співпрацювати з журналом Gentlemen's Quarterly в майбутньому.

Український баскетболіст, який є нападником МБК "Миколаїв", Макс Конате потрапив на обкладинку лютневого випуску Playboy.

У своєму Instagram гравець Української баскетбольної суперліги опублікував частину фотографій.

"Цікавий досвід і гарні фото на пам'ять, круто брати участь в подібних фотосесіях", - поділився враженнями Макс.

"Я познайомився з редактором Playboy, ми також запланували зйомки влітку на баскетбольному майданчику та інтерв'ю для ютуб-каналу. В майбутньому хотів би працювати з американським журналом GQ", - розкрив плани Конате.

Читайте такожДонька легендарного тенісиста з Росії оголилася повністю для фотосесії: вона популярна інстамодель

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем