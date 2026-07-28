Україна у пріоритеті: у NYT розповіли, чого Трамп очікує від зустрічі з Зеленським

Трамп і Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні можуть скористатися один одним.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, при цьому їхні стосунки, схоже, міцніші, ніж будь-коли, пише The New York Times.

Як зазначає видання, на зустрічі Зеленський сподівається відновити мирні переговори, що зайшли в глухий кут, щодо війни України проти Росії та домогтися більшої допомоги від США у сфері озброєння, особливо протиповітряної оборони. Аналітики вважають, що, ймовірно, лідери також обговорять можливість припинення далеких авіаударів між Росією та Україною.

Зеленський також відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема, який помер 11 липня. При цьому, як пише NYT, деякі аналітики припускають, що смерть Грема може спонукати Трампа до більшої симпатії до України.

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Що потрібно Трампу

Інші кажуть, що Трамп хоче відновити мирні переговори, бо йому потрібна дипломатична перемога, оскільки конфлікт США з Іраном зайшов у глухий кут.

"Відносини з Іраном, як і раніше, дуже крихкі. Тому Україна виходить на перший план", – сказав Гаррі Неделку, старший директор європейської політичної консалтингової фірми Rasmussen Global.

Він також додав, що обидва лідери можуть використовувати один одного у своїх інтересах.

"Зеленський може допомогти Трампу підтвердити авторитет своєї адміністрації в той час, коли всередині країни справи у Трампа йдуть не дуже добре", – підкреслив він.

Відносини значно потеплішали

Зустріч двох лідерів у Білому домі на початку другого терміну Трампа обернулася катастрофою. Адміністрація Трампа послідовно схилялася на бік Росії у мирних переговорах, заявляючи, що у Зеленського немає козирів для перемоги.

"Зараз я бачу між ними краще взаєморозуміння. Можливо, Зеленський трохи краще розуміє Трампа. Можливо, Трамп трохи краще розуміє Зеленського", – сказав Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.

Виборці Трампа схиляються на бік України

Блогерка Лора Лумер, яка часто спілкується з Трампом, є символом зміни поглядів на війну з боку частини електорату Трампа.

Як і інші учасники руху MAGA, раніше вона регулярно підтримувала російські тези та виступала проти американської допомоги Україні. Але цього року вона заявила, що почала сумніватися у своїх переконаннях.

Минулого тижня вона здійснила несподіваний візит до України, а в четвер взяла інтерв’ю у Зеленського, визнавши, що відчуває моральний обов’язок виправити ситуацію.

Лумер заявила, що двічі дзвонила Трампу з України. "Він сказав: "Передайте Зеленському привіт від мене"", – розповіла вона.

При цьому, хоча Лумер каже, що Трампу подобаються і Зеленський, і президент Росії Володимир Путін, вона також зазначає, що Трамп розуміє: проблема саме в Путіні.

"Я думаю, що ситуація дійсно змінюється", – сказала вона.

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент України повідомив, що вже прибув до США.

"У графіку – зустрічі з президентом Трампом, його командою та тими, хто може підтримати нашу оборону. Пріоритет номер один – це протиракетна оборона та стратегічне співробітництво з Америкою", – заявив він.

Як випливає з публічного розкладу президента США Дональда Трампа, його зустріч із Зеленським відбудеться о 9:30 за місцевим часом (16:30 за київським часом) в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Український президент також зустрінеться з сенаторами на Капітолійському пагорбі в Конгресі.

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