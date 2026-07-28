Долар і євро почали дорожчати: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,63 грн, а євро – 50,82 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 28 липня, зріс на 1 копійку і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 3 копійки і становить 51,42 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,82 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,92 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на паливному ринку може стати одним із ключових факторів, що впливатимуть на курс гривні у серпні. Наразі очікується, що курс долара перебуватиме в межах 44,5-45,5 грн, а євро – 51-52,5 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: