Олексій Лень результативно зіграв за "Вашингтон".

Український центровий Олексій Лень оформив свій перший дабл-дабл у складі "Вашингтон Візардс".

У матчі проти "Сакраменто" Лень провів на майданчику майже 24 хвилини. За цей час він зумів набрати 13 очок, а також зробити 12 підбирань. Крім того, на рахунку українця 3 передачі, 4 фоли і 2 втрати.

Результативна гра Леня не допомогла його команді виграти. "Вашингтон" поступився з рахунком 119:121.

У поточному сезоні Лень набирає в середньому 5,6 очка і робить 3,4 підбирання.

Нагадаємо, українець перейшов у "Вашингтон" у січні.

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Автор: Антон Дудар