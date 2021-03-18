Олексій Лень / фото REUTERS
Український центровий Олексій Лень оформив свій перший дабл-дабл у складі "Вашингтон Візардс".
У матчі проти "Сакраменто" Лень провів на майданчику майже 24 хвилини. За цей час він зумів набрати 13 очок, а також зробити 12 підбирань. Крім того, на рахунку українця 3 передачі, 4 фоли і 2 втрати.
Результативна гра Леня не допомогла його команді виграти. "Вашингтон" поступився з рахунком 119:121.
У поточному сезоні Лень набирає в середньому 5,6 очка і робить 3,4 підбирання.
Нагадаємо, українець перейшов у "Вашингтон" у січні.
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