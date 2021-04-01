Команда Михайлюка змогла зробити феєричний камбек.

Команда НБА "Оклахома-Сіті", кольори якої захищає українець Святослав Михайлюк, змогла "закамбечити" в матчі проти серйозного опонента - "Торонто Репторс" - 113:106.

Господарі переважну частину поєдинку поступалися, але в останній чверті змогли переламати хід гри та здобути вольову звитягу.

Рятівником для "Оклахоми" став Михайлюк, який зробив істотний внесок в успіх колективу. Українець почав матч з самого початку й провів на паркеті більше всіх в команді - 36 хвилин. Святослав закинув 22 очки (9-14 з гри, 4-8 триочкові) та став найрезультативнішим гравцем "Оклахоми". Таким чином, українець оновив своє попереднє досягнення і провів найпродуктивніший поєдинок в сезоні. На додачу, Михайлюк виконав 9 підбирань - це його рекорд кар'єри в НБА.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт", а в березні 2021-го приєднався до "Оклахоми".

За перші 140 матчів у НБА, він набирав в середньому 6,7 очка, робив 1,6 підбору і 1,5 передачі за 17,3 хвилини.

У минулому сезоні Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".

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Автор: Будрін Артем