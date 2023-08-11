За заявою компанії, це перший смартфон з коректно справним під дощем дисплеєм.

Бренд OnePlus готується до швидкого випуску нового флагманського смартфона – Асе 2 Pro. Його представлять наступного тижня, і, як очікується, новинка принесе революційне нововведення в світ мобільних пристроїв.

Згідно з останніми даними, Ace 2 Pro стане першим в світі смартфоном, екран якого буде коректно працювати навіть під проливним дощем.

Йдеться про реалізацію технології Rainwater Touch Control – за допомогою спеціальних алгоритмів вона допомагає дисплею безпомилково розпізнавати торкання мокрими пальцями навіть в "дуже суворих" умовах використання в сиру погоду.

Роботу даної фічі продемонстрували в проморолику, в якому Ace 2 Pro порівняли з iPhone 14 Pro Max. Обидва смартфони були поміщені в спеціальну камеру, де їх поливали струменями води з форсунок, імітуючи "мокрі" сценарії і в цей час взаємодіяли з дисплеями пристроїв. OnePlus з тестом впорався на відмінно, а ось у айфона виникли проблеми.

Майбутній новинці OnePlus також приписують топовий екран Q9+ від BOE, флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, 50-Мп основну камеру і швидку зарядку на 150 Вт. Пристрій також зможе похвалитися конфігурацією з 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ ПЗУ.

Прем'єра смартфона намічена на 16 серпня. Після виходу на китайський ринок апарат повинен з'явитися і за його межами.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів з камерою на 200 мегапікселів для будь-якого бюджету. Серед них є як дорогі флагмани, так і недорогі моделі дешевше 300 доларів.

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