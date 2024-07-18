Опубліковано рейтинг швидкості інтернету в усьому світі: на якому місці Україна

Як виявилося, в Україні мобільний інтернет один із найповільніших, а ось зі стаціонарним справи набагато краще.

Компанія Ookla (власник сервісу Speedtest) опублікувала свіжі результати дослідження тестів швидкості, з якого стали відомі країни з найшвидшим мобільним і стаціонарним інтернетом.

Як виявилося, в Україні мобільний інтернет один із найповільніших – 93 місце зі 108. Середня швидкість скачування становить 21.24 МБ/с, що приблизно в 2.5 рази нижче за усереднений по світу показник. Найшвидший мобільний інтернет у Катарі (334,63 МБ/с), а найповільніший на Кубі (4,02 МБ/с).

Зі стаціонарним інтернетом в Україні справи йдуть набагато краще: 60 місце серед 159 країн з показниками швидкості трішки нижчими, ніж у середньому по світу. Рекордна середня швидкість у Сінгапурі – 285,02 МБ/с, в Україні – 80,02 МБ/с, а найповільніший домашній і офісний інтернет знову ж таки на Кубі – всього 2,79 МБ/с.

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Очікувано, повільний доступ в Україні обумовлений відсутністю мереж зв'язку п'ятого покоління. При цьому, 5G вже є в деяких країнах колишнього СРСР, наприклад, у Латвії, Естонії та Литві. У Мінцифри говорили, що пілотний проєкт 5G-зв'язку в Україні може бути запущено вже поточного року.

Раніше УНІАН ділився лайфхаками, як збільшити швидкість інтернету на вай фай роутері. Деякі з них можуть вас здивувати: наприклад, прибрати роутер якомога далі від акваріума і мікрохвильовки.

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