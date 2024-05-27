В Мінцифри сподіваються дуже скоро масштабувати технологію 5G в Україні.

Оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

"В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює", – повідомив віце-прем’єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що наразі технологія 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

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За словами міністра, Україна має розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну.

"Дякую нашим партнерам – компаніям Vodafone та Nokia – за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", – додав Федоров.

Технологія 5G в Україні

8 лютого 2024 року Михайло Федоров заявив, що пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році.

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