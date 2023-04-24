Найвища швидкість інтернету – в Катарі, ОАЕ та Китаї. Але є в списку і вельми несподівані напрямки на кшталт Румунії або Чилі.

Більшість мандрівників – будь-то цифрові кочівники, будь-то туристи вихідного дня – вважають важливим залишатися на зв'язку під час поїздок.

Популярний веб-сайт для тестування швидкості інтернету Ookla проаналізував середню швидкість мобільного інтернету та широкосмугового доступу в 200 містах 179 країн за березень 2023 року, щоб визначити міста світу з найшвидшим інтернетом. Рейтинг враховував швидкість завантаження і вивантаження як для мобільних, так і для широкосмугових мереж, пише Travel Off Path.

Міста світу з найшвидшим мобільним Wi-Fi

1. Ар-Райян, Катар (середня швидкість завантаження в березні 2023 року становила 223,87 Мбіт/сек).

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2. Дубай, ОАЕ (210,70 Мбіт/сек).

3. Копенгаген, Данія (198,92 Мбіт/сек).

4. Абу Дабі, ОАЕ (179,63 Мбіт/сек).

5. Осло, Норвегія (177,06 Мбіт/сек).

Також до топ-10 міст з найшвидшим Wi-Fi потрапили Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Доха (Катар), Пекін (Китай), Шанхай (Китай) і Стокгольм (Швеція).

Міста світу з найшвидшим широкосмуговим доступом до інтернету

1. Пекін, Китай (середня швидкість завантаження в березні 2023 року становила 264,92 Мбіт/сек).

2. Абу Дабі, ОАЕ (261,97 Мбіт/сек).

3. Шанхай, Китай (232,08 Мбіт/сек).

4. Бангкок, Таїланд (224,67 Мбіт/сек).

5. Нью-Йорк, США (224,41 Мбіт/сек).

Також до топ-10 міст з найшвидшим фіксованим широкосмуговим зв'язком потрапили Ліон (Франція), Вальпараїсо (Чилі), Копенгаген (Данія), Бухарест (Румунія) і Лос-Анджелес (США).

Як повідомляв УНІАН, раніше столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.

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