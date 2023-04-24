Більшість мандрівників – будь-то цифрові кочівники, будь-то туристи вихідного дня – вважають важливим залишатися на зв'язку під час поїздок.
- Міста світу з найшвидшим мобільним Wi-Fi
- Міста світу з найшвидшим широкосмуговим доступом до інтернету
Популярний веб-сайт для тестування швидкості інтернету Ookla проаналізував середню швидкість мобільного інтернету та широкосмугового доступу в 200 містах 179 країн за березень 2023 року, щоб визначити міста світу з найшвидшим інтернетом. Рейтинг враховував швидкість завантаження і вивантаження як для мобільних, так і для широкосмугових мереж, пише Travel Off Path.
Міста світу з найшвидшим мобільним Wi-Fi
1. Ар-Райян, Катар (середня швидкість завантаження в березні 2023 року становила 223,87 Мбіт/сек).
2. Дубай, ОАЕ (210,70 Мбіт/сек).
3. Копенгаген, Данія (198,92 Мбіт/сек).
4. Абу Дабі, ОАЕ (179,63 Мбіт/сек).
5. Осло, Норвегія (177,06 Мбіт/сек).
Також до топ-10 міст з найшвидшим Wi-Fi потрапили Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Доха (Катар), Пекін (Китай), Шанхай (Китай) і Стокгольм (Швеція).
Міста світу з найшвидшим широкосмуговим доступом до інтернету
1. Пекін, Китай (середня швидкість завантаження в березні 2023 року становила 264,92 Мбіт/сек).
2. Абу Дабі, ОАЕ (261,97 Мбіт/сек).
3. Шанхай, Китай (232,08 Мбіт/сек).
4. Бангкок, Таїланд (224,67 Мбіт/сек).
5. Нью-Йорк, США (224,41 Мбіт/сек).
Також до топ-10 міст з найшвидшим фіксованим широкосмуговим зв'язком потрапили Ліон (Франція), Вальпараїсо (Чилі), Копенгаген (Данія), Бухарест (Румунія) і Лос-Анджелес (США).
Як повідомляв УНІАН, раніше столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.
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