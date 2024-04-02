Понад 100 мільйонів людей у 185 країнах щотижня використовують ChatGPT.

Компанія-розробник ChatGPT, OpenAI, дозволила використовувати чат-бот на основі штучного інтелекту без реєстрації. Про це йдеться на офіційній сторінці OpenAI.

"Відсьогодні ви можете миттєво використовувати ChatGPT, не потребуючи реєстрації. Ми розгортаємо це поступово, щоб зробити ШІ доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями", - йдеться в повідомленні.

В компанії відмітили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.

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Зазначається, що понад 100 мільйонів людей у 185 країнах щотижня використовують ChatGPT.

У OpenAI також зауважили, що створення облікового запису має багато переваг, зокрема можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися чатами та розблокувати додаткові функції, як-от голосові розмови та спеціальні інструкції.

ChatGPT – останні новини

Раніше цього року повідомлялося, що творці ChatGPT також представили нейромережу для генерації відеороликів за текстом. Головною відмінністю нової генеративної моделі від Sora полягає в тому, що вона генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово.

На літо 2024 року заплановано запуск нової версії найбільш просунутого чат-бота - ChatGPT-5.

30 березня у ChatGPT випустили попередню версію нової голосової моделі Voice Engine. ЇЇ особливістю є можливість синтезувати голос людини на основі 15-секундного аудіозапису.

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