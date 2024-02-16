Головна відмінність Sora від схожих моделей полягає в тому, що вона генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово

Компанія OpenAI, творці хітового чат-бота ChatGPT, представила Sora – генеративну модель, яка вміє створювати якісні відеоролики за текстовим запитом. Поки вона знаходиться в закритому доступі для обмеженого кола тестувальників.

Головна відмінність Sora від аналогічних існуючих моделей полягає в тому, що вона генерує цілі відео відразу, замість того, щоб об'єднувати їх покадрово, пише The Verge.

У OpenAI підкреслили, що при генерації Sora враховує фізичні властивості об'єктів і їх взаємодію один з одним в реальному світі. Це дозволяє створювати реалістичні відео з природними анімаціями. Ще Sora вміє заповнювати порожні кадри і розширювати вже існуючі відео.

Поки нейромережа знаходиться в стадії тестування і недоступна широкому загалу. Однак її вже тестують художники, дизайнери та режисери, які зможуть поділитися своїми відгуками з розробниками. Дати появи загальнодоступної версії поки немає.

Приклади роботи Sora

Зауважимо, що Sora – не перша нейромережа, що генерує відео. Минулого літа творці Stable Diffusion відкрили доступ до своєї нової нейромережі Gen-2. Вона теж створює відеоролики по текстовому опису, серії фотографій або на основі іншого відео. Однак якість відеороликів та деталізація об'єктів залишається невисоким.

Також створена нейромережа, що генерує музику по текстовому опису. За задумом творців, новий сервіс стане в пригоді насамперед для створення фонової музики для подкастів або відео.

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