В результаті перестановок в керівництві акції компанії підскочили на 6%.

Рід Гастінгс залишає крісло головного виконавчого директора Netflix. Він був одним із засновників компанії і пробув на своїй високій посаді 25 років.

Як повідомила Financial Times, в останні роки керівник все частіше делегував свої повноваження іншим. А тепер він написав, що "настав час завершити передачу спадщини".

"Наша рада директорів вже багато років обговорює планування спадкоємства (навіть засновники повинні розвиватися!). Я пишаюся нашими першими 25 роками і з нетерпінням чекаю наступної чверті століття", — написав Гастінгс.

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Одночасно із заявою про відхід генерального директора в керівництві Netflix відбулися перестановки. Операційний директор Грег Пітерс отримав посаду співголови правління, на якій замінив Гастінгса. Аналогічне крісло з 2020 року займає Тед Сарандос. У період масових інвестицій в стрімінговий сервіс він відповідав за програмування, але потім отримав підвищення.

Ринок позитивно відреагував на перестановки в керівництві Netflix. На пізніх торгах акції компанії підскочили більш ніж на 6%.

З якими проблемами зіткнулася Netflix

Гастінгс заснував компанію в 1997 році як службу доставки DVD-дисків поштою. Протягом останнього десятиліття Netflix зібрав рекордний капітал. Стрімінговий сервіс вирвався в безумовні лідери своєї ніші і став важливим гравцем в кіноіндустрії.

Однак у 2022 році компанія втратила третину ринкової вартості. Сарандос і Пітерс повинні підняти Netflix до колишніх висот, але вже в більш складному і конкурентному середовищі стрімінгових сервісів.

Нещодавно компанія повідомила про зростання абонентів у четвертому кварталі на 7,7 мільйона. Це вдалося зробити завдяки серіалу "Венздей" і документальному шоу "Гаррі і Меган". Приплив нових користувачів виявився на 3,2 мільйона вище прогнозу.

Що стосується Гастінгса, то він залишиться в раді директорів компанії. Співзасновник планує "витрачати більше часу на благодійність", залишаючись "зосередженим на тому, щоб акції Netflix були в хорошому стані".

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