Червневе оновлення месенджера принесло декілька важливих змін.

Червневе оновлення Telegram принесло кілька важливих змін. Серед них – платні фото і відео, поліпшені Сторіс і панель з міні-додатками.

У минулому оновленні Telegram з'явилася внутрішня валюта Stars ("Зірки"), якою можна було оплачувати цифрові товари в ботах і міні-додатках. Тепер автори каналів можуть публікувати пости, для перегляду яких користувачам необхідно перевести певну кількість "зірок". Без оплати фото і відео будуть "заблюрені", але текст все одно буде видно. Автор сам визначає вартість контенту.

Автори зможуть заробляти за допомогою платних постів, оскільки Telegram "Зірки" можна буде виводити як криптовалюту TON або для реклами свого каналу і залучення ще більшої кількості підписників. При цьому Telegram заявляє, що всі операції проводяться "практично без комісії".

Відео дня

Також з новим оновленням користувачі Telegram тепер можуть створювати віджети з посиланнями, відкривати одразу кілька міні-застосунків і згортати їх у компактну панель знизу, а в Сторіс з'явився пошук за геопозицією.

Червневе оновлення Telegram уже вийшло і доступне всім користувачам. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний застосунок у Google Play і App Store.

Нагадаємо, наприкінці травня Microsoft запустила в Telegram свого ШІ-помічника Copilot. Він призначений для виконання різноманітних завдань і відповідей на запитання користувачів безпосередньо в застосунку.

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