Microsoft запустила свого ШІ-помічника в Telegram: як користуватися

Функціональність сервісу охоплює широкий спектр запитів, але поки тільки текстових.

Корпорація Microsoft повідомила, що її чат-бот Copilot, який працює на базі штучного інтелекту, став доступний у месенджері Telegram. Нагадаємо, він використовує найбільш просунуту велику мовну модель OpenAI, GPT-4 Turbo.

На цю мить користувачам доступна бета-версія з обмеженням – до 30 запитів на добу. Щоб скористатися ботом, потрібно перейти за посиланням і пройти процедуру верифікації. Сервіс вимагатиме підтвердити мобільний номер.

ШІ-помічник Copilot призначений для виконання різноманітних завдань і відповідей на запитання користувачів безпосередньо в застосунку. Наприклад, бота можна попросити скласти список хороших фільмів або серіалів, дати рецепт смачного торта, написати або відредагувати лист і багато іншого.

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Зауважимо, що у поточній версії "телеграмний" Copilot підтримує тільки текстові запити, тоді як у мобільному клієнті та веб-версії можна використовувати текстові, голосові та фото-запити.

По суті, Microsoft Copilot – єдиний спосіб безплатно спілкуватися з GPT-4, оскільки поточна безплатна версія ChatGPT все ще ґрунтується на GPT-3.5 з доволі жорсткими обмеженнями, яка поступається Copilot у багатьох завданнях.

У травні 2023 року Microsoft оголосила про запуск Copilot для своїх сервісів. ШІ-помічник доступний онлайн, а також вбудований у Windows 11, пошукову систему Bing, Microsoft 365 і браузер Edge. У майбутньому Microsoft почне вбудовувати ШІ-помічника у свої ігри.

Як уже розповідав УНІАН, Apple вимагає від Telegram заблокувати українцям доступ до деяких проросійських каналів. Утім, блокування якщо й відбудеться, то для користувачів iPhone з українськими SIM-картами, заявили в компанії.

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