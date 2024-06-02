У Telegram після оновлення з'явилася головна функція соцмереж

Раніше використання хештегів було обмежене певним каналом або конкретним чатом. Тепер це змінилося.

Розробники Telegram випустили велике оновлення месенджера для Android і iOS. Апдейт містить кілька цікавих поліпшень, включно з анонсованим раніше глобальним пошуком за хештегами.

Хештеги – одна з головних фішок соцмереж на зорі їхньої появи. Тепер при натисканні на них у певному каналі Telegram ви побачите не тільки пошук за всіма схожими тегами каналу, а й глобальний в інших публічних каналах. В особистих повідомленнях шукатися тег не буде.

Цілком можливо, що у майбутньому у месенджері Дурова з'явиться і щось на кшталт трендових тем, як у Х/Twitter.

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Серед інших нововведень: анімовані ефекти в повідомленнях і підписи над картинками та відео, цитати, що згортаються, і швидкі команди для номерів. Повний список нововведень представлений у блозі месенджера.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store.

У попередньому великому оновленні в Telegram з'явилися рекомендовані канали та дні народження. А днями Microsoft вбудувала свого ШІ-помічника Copilot прямо в месенджер: він призначений для виконання різноманітних завдань і відповідей на запитання користувачів безпосередньо в застосунку.

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