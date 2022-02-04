Зокрема, YouTube заблокував акаунти міністерств самопроголошених "Л/ДНР".

YouTube заблокував кілька каналів підтримуваних Росією сепаратистів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Серед заблокованих, зокрема, виявилися канали так званих Міністерства інформації та управління Народної міліції "ДНР", а також агентства "Луганськінформцентр", державної телерадіокомпанії "ЛНР" і прес-служби управління Народної міліції "ЛНР".

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При спробі входу в ці канали з'являється запис: "цей обліковий запис був закритий через порушення правил спільноти YouTube". Що конкретно стало причиною блокування, неясно.

Сепаратисти в коментарі ТАСС заявили, що"YouTube таким чином веде зачистку інформаційного поля від правдивої інформації про Донбас".

Нагадаємо, як писав УНІАН, сьогодні YouTube заблокував акаунти українських телеканалів "Перший незалежний" і UkrLive. Ці канали були створені після того, як РНБО запровадило санкції проти нардепа Віктора Медведчука.

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