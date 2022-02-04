Незабаром адміністратори цих інтернет-майданчиків поміняли адресу на YouTube і знову стали доступні.

Сьогодні, 4 лютого, канали Ukrlive і "Перший незалежний", що належать нардепам від ОПЗЖ Нестору Шуфричу і Віктору Медведчуку, були заблоковані на YouTube. Раніше Рада нацбезпеки і оборони України запровадила проти цих телеканалів санкції.

Як зазначає платформа, їх заблокували через "порушення правил спільноти YouTube".

У своїй спільній заяві "Перший незалежний" і UkrLive повідомили, що змінили акаунти на YouTube і продовжують віщати, а блокування назвали "актом цензури з боку американської компанії".

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"Ми продовжимо свою роботу. Ми не зупинимося. Ми відчуваємо за собою підтримку мільйонів громадян України, які хочуть жити в країні, де люди мають право вибору, який канал дивитися", — йдеться в їх заяві.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній, яким належать "Перший незалежний" і UkrLive, створені оточенням нардепа Віктора Медведчука і заблоковані в Україні за російську пропаганду.

Сьогодні, будучи ще заблокованими, там заявили, що "влада Зеленського... змушує населення дивитися пропагандистські ЗМІ".

Довідка УНІАН. У листопаді 2021 року Шуфрич став власником телеканалу UkrLive (ТОВ "ТелеПростір"), а до того ㅡ співзасновником ТОВ "Медіахолдинг новини" (яке виробляє продукт для UkrLive і є власником "Першого незалежного"). Відразу канал UkrLive почав транслювати "Перший незалежний".

А у телеканалу "Перший незалежний" 24 лютого 2021 року змінився власник — ним стало товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг новини". Компанія 18 лютого зареєструвала 100 працівників "каналів Медведчука".

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначав, що так " Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір" після блокування телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна".

"Перший незалежний" почав мовлення з новою командою 26 лютого. Але, як заявили журналісти, вже через годину його відключили від супутника. У Національній Раді з телебачення і радіомовлення пояснили, що СБУ попередила їх про можливу загрозу інформаційній безпеці через мовлення "Першого незалежного".

Санкції проти Медведчука

На початку 2021 року РНБО запровадила санкції проти нардепа, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють

2 лютого президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne.

Тоді глава держави заявив, що це було важке рішення, проте канали, які потрапили під санкції, фінансувалися Росією та займалися пропагандою.

На початку жовтня 2021 року Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій ("ЛНР"/"ДНР").