Redmi 9 і Redmi Note 9 є відносно новими апаратами – обидва телефони вийшли в 2020 році і все ще вільно продаються.

Смартфони Redmi 9 і Redmi Note 9 все-таки отримають оновлення MIUI 14 незважаючи на те, що раніше виробник додав обидві моделі до переліку EOS (моделей, що досягли кінця свого життєвого циклу).

Про це повідомляє портал XiaomiUI. Redmi 9 і Redmi Note 9 є відносно новими апаратами – обидва вийшли в 2020 році і все ще вільно продаються. Тому скасування апдейта здалася дуже різким і дивним.

Розсерджені такими діями користувачі звернулися в компанію за роз'ясненням – і воно не змусило себе чекати: Xiaomi швиденько змінила своє рішення і повернула смартфони в список актуальних пристроїв.

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Згідно зі скріншотами листів від служби підтримки Xiaomi, Redmi 9 і Redmi Note 9 почнуть отримувати апдейт MIUI 14 в 3-4 кварталі поточного року. Версія MIUI 14 для цих пристроїв, ймовірно, буде заснована на Android 13.

Разом з тим Redmi 10x/10x 4G, Redmi 10x Pro, POCO F2 Pro, Redmi 9A і Redmi K30i 5G можна точно вважати застарілими – вони не отримають оновлення до MIUI 14.

Тим часом ми вже чекаємо, коли Xiaomi покаже MIUI 15. Вона вийде разом з новими флагманами Xiaomi 14, ймовірно, в грудні 2023 року.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

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