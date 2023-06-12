Поки що цю опцію можна перевірити тільки на девайсах серії Google Pixel.

Google продовжує тестування довгоочікуваної операційної системи Android 14. Напередодні компанія випустила третю бета-версію, в якій тестери знайшли нову корисну функцію для економії заряду.

Функція працює просто та геніально: при включенні режиму енергоощадження шпалери на робочому столі автоматично змінюють яскравість. Таким чином заряду батареї вистачить на довше.

При цьому ця опція вмикається автоматично – ніякі налаштування міняти вручну не доведеться. Як це виглядає, можна подивитися на зображенні нижче:

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Поки неясно, наскільки помітним виявиться ефект від такого нововведення. Розробники з Google ніяких конкретних цифр не озвучили. Можливо, найближчим часом з'являться тести, які показують різницю в економії енергії з новою функцією та без неї.

Поки що цю опцію можна перевірити тільки на смартфонах серії Google Pixel, що підтримують Android 14. Звичайним Android-гаджетам доведеться чекати осені: тоді свої прошивки на новому Android покажуть інші бренди.

Скоріш за все, функція буде працювати тільки на смартфонах з OLED-екранами за аналогією з "темним режимом". Відомо, що на ОLED-екранах кожен піксель висвітлюється окремо й при відображенні чорного кольору він просто вимикається, що й дозволяє економити заряд акумулятора.

З цікавого в Android 14 також обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора. УНІАН зібрав всі підтверджені на сьогодні моделі, які повинні отримати свіжу версію Android.

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