Крім того, компанія зіткнулася з труднощами у виробництві.

Apple заморозила роботу над складною версією iPad. За даними DigiTimes, компанія зіткнулася з низкою технічних і виробничих труднощів. Якщо проєкт і повернеться в розробку, то не раніше, ніж через кілька років.

Серед головних перешкод - складність у виробництві гнучких дисплеїв, висока вартість комплектуючих і неможливість повністю приховати складку на екрані.

Для Apple, яка робить ставку на бездоганний дизайн, такі вади - серйозний компроміс. Як зазначив аналітик Росс Янг, екран, що згинається, потребуватиме потовщеного захисного скла з хімічною обробкою, що додатково підвищить вартість.

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З економічної точки зору ідея теж викликає сумніви. Незважаючи на те що Apple лідирує на ринку планшетів, попит на них залишається стабільним, але не зростаючим. Користувачі рідко оновлюють планшети, а значний цінник на складну модель міг би лише посилити скепсис.

Водночас повідомляється, що складаний iPhone з титановим корпусом, співвідношенням сторін 14:10 і 48-мегапіксельними камерами вже перебуває на етапі раннього прототипу.

Раніше ми розповідали, що новий Apple iPad Pro може вийти значно раніше очікуваного. Нові флагманські планшети першими отримають 3 нм систему-на-чіпі Apple M5.

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