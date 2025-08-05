З коробки девайс працює на One UI 7 (Android 15), але в перспективі отримає Android 21.

Samsung Galaxy A16 став найбільш продаваним Android-смартфоном у першому кварталі 2025 року. Тепер на зміну йому прийшов Galaxy A17: Кілька європейських магазинів вже виставили телефон на продаж перед його офіційним запуском.

Смартфон отримав сучасну начинку, просунуті фотоможливості та отримуватиме оновлення ОС Android протягом шести років. З коробки пристрій працює на One UI 7 (Android 15), але в перспективі отримає Android 21.

Характеристики Galaxy A17:

Екран: 6,7 дюйма, роздільна здатність FHD+, Super AMOLED, 90 Гц.

6,7 дюйма, роздільна здатність FHD+, Super AMOLED, 90 Гц. Процесор: SoC Exynos 1330 з 8-ядерним ЦПУ (до 2,4 ГГц) і графікою Mali-G68 MP2

SoC Exynos 1330 з 8-ядерним ЦПУ (до 2,4 ГГц) і графікою Mali-G68 MP2 Пам'ять: 4/6/8 ГБ оперативної, 128/256 ГБ накопичувача.

4/6/8 ГБ оперативної, 128/256 ГБ накопичувача. Камери : основна на 50 Мп (вперше в 10-й серії Galaxy A з оптичною стабілізацією зображення), надширококутний об'єктив на 5 МП і макрокамера 2 МП. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна.

: основна на 50 Мп (вперше в 10-й серії Galaxy A з оптичною стабілізацією зображення), надширококутний об'єктив на 5 МП і макрокамера 2 МП. Фронтальна камера – 13-мегапіксельна. Батарея: 5000 мАг, дротова зарядка 25 Вт.

Серед інших особливостей – захист від води та пилу за стандартом IP54 і можливість розширення пам'яті завдяки слоту для карт microSD. Сам телефон доволі тонкий, його товщина 7,5 мм.

Відео дня

Galaxy A17 випускається в чорному, синьому і сірому кольорах. Комплектація 4/128 ГБ коштує 230 євро (~11 300 грн) у Франції, тоді як версію 8/256 ГБ оцінили у 309 євро (~14 800 грн).

Також до кінця року у Samsung у планах випустити "народний" флагман Galaxy S25 FE, свій перший смартфон, що складається втричі, і "розумні" окуляри для конкуренції з Meta.

Тим часом у конкурентів Xiaomi вийшов бюджетний смартфон Redmi 15 з батареєю 7000 мАг і геймерським екраном. За словами виробника, це найтонший смартфон на ринку з таким акумулятором. Ціна - 210 євро.

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