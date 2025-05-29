Весь топ-10 найпродаваніших смартфонів у першому кварталі 2025 року окупували моделі Apple і Samsung, якщо не брати до уваги одного Xiaomi.

Фахівці аналітичної фірми Counterpoint Research провели аналіз ринку і з'ясували, які смартфони користувачі купували найчастіше в першому кварталі 2025 року. Очікувано, топ здебільшого зайнятий моделями від Apple.

За підрахунками фахівців, iPhone 16 – найпопулярніший смартфон у світі. Це перший випадок за два роки, коли лідером продажів стала саме стандартна модель iPhone, а не Pro, які трохи йому поступилися. Ще одна модель компанії перебуває на четвертому місці – це iPhone 15.

П'яте місце в глобальному рейтингу і перше місце серед Android-пристроїв посів Samsung Galaxy A16 5G. Це один з найбільш просунутих "бюджетників" на ринку, який, окрім усього іншого, пропонує 6 років підтримки оновленнями. В Україні він продається за ~6500 грн.

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Також до рейтингу потрапив Galaxy S25 Ultra, який став єдиним преміальним смартфоном на базі Android. При цьому його результат гірший, ніж у Galaxy S24 Ultra роком раніше – 7 місце проти 5-го.

З "китайців" у десятку потрапив лише бюджетник Xiaomi Redmi 14C 4G. Таким чином, усі місця у світовому рейтингу продажів смартфонів розподілені між трьома брендами.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, яка не застаріє і через пять років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. Примітно, що пристроям Samsung не вдалося прорватися в еліту.

Водночас у 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 7500 мАг і навіть 8000 мАг. Що цікаво, більшість із них виступають у середньому ціновому сегменті.

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