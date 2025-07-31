У продажу новинка очікується вже в серпні або на початку вересня.

Samsung офіційно підтвердила, що смартфон Galaxy S25 FE вийде раніше, ніж тогорічна модель. Ймовірно, вже в серпні або на початку вересня. Зазвичай це відбувалося в жовтні.

Як пише Android Authority, таке рішення – частина стратегії компанії, щоб звільнити місце для інших важливих запусків у другій половині 2025 року. Серед них – дебютний смартфон із потрійним екраном і "розумні" окуляри для конкуренції з Meta.

Раніше цього місяця Galaxy S25 FE був помічений у базі даних GeekBench. Згідно з витоком, смартфон вийде з чипом Exynos 2400, 8 ГБ оперативної памʼяті та операційною системою One UI 8, а також батареєю ємністю 4900 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

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Також відомо, що смартфон збереже SuperAMOLED-дисплей на 6,7 дюймів і три основні камери 50+8+12 Мп, але отримає оновлену селфі-камеру з роздільною здатністю 12 Мп замість 10. А завдяки пізнішому виходу оновлюватися Galaxy S25 FE буде довше моделей основної лінійки – майже до 2033 року.

Новинка зовні буде схожа на Galaxy S25 і Galaxy S25+, що не дивно. Пристрій отримає плоску металеву рамку, врізану фронталку і вертикальний блок камери, але при цьому виявиться компактнішим і тоншим за Galaxy S24 FE.

Galaxy S25 FE стане п'ятим смартфоном актуальної флагманської лінійки Samsung. Galaxy S25, Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra дебютували у січні, а в травні в продажу з'явився ультратонкий Galaxy S25 Edge.

За наявними даними, Samsung не випускатиме Galaxy S26 і S26 Plus, уперше з 2021 року відмовившись від звичної тріади моделей. Їхнє місце займуть Galaxy S26 Pro і S26 Edge.

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